Колонна исторических троллейбусов проехала по центру Петербурга

По центральным улицам Санкт-Петербурга проехала колонна раритетных троллейбусов в честь 90-летия запуска движения. Об этом сообщил сайт gazeta.spb.ru со ссылкой на вице-губернатора города Кирилла Полякова.

В заезде участвовали машины разных поколений, показавшие этапы развития городского электротранспорта.

По словам Полякова, сейчас в Петербурге действует крупнейшая троллейбусная сеть в России: она включает 48 маршрутов общей протяженностью 616 километров. Город также лидирует по развитию транспорта с автономным ходом — свыше 320 таких машин курсируют по 18 направлениям.

Ежедневно троллейбусы Северной столицы перевозят порядка 480 тысяч пассажиров, а годовой пассажиропоток превышает 55 миллионов человек.