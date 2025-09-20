Kolobox и «Сравни»: у каждого 10-го россиянина сумма трат на продукты превышает 50 тысяч рублей

У каждого 10-го россиянина сумма трат на продовольствие превышает 50 тысяч рублей. При этом половина из них тратит на покупку еды более 40% своего ежемесячного дохода. Об этом сообщила « Газета.ru » со ссылкой на результаты исследования сервиса питания Kolobox и финансового маркетплейса «Сравни».

Сильно увеличивают расходы российских граждан спонтанные покупки не самых полезных, но вкусных продуктов. Больше половины (54%) респондентов признались, что покупают лакомства с целью развлечься и повысить себе настроение, но хотели бы отказаться от этой привычки.

Чаще всего люди балуют себя сладостями (42%) и готовыми блюдами — роллами, пиццей, пастой (31%). Реже — напитками (12%), снеками (9%) и фастфудом (6%). Некоторые участники (10%) хотели бы заменить такую пищу более полезной, добавила радиостанция Sputnik.