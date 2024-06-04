Коллекционную карточку Майкла Джордана продали на аукционе за 2,9 млн долларов

Коллекционную карточку с изображением баскетболиста Майкла Джордана и его автографом продали на аукционе. Об этом сообщил «Мир 24».

Лот ушел за 2,4 миллиона долларов. Однако новый владелец должен будет заплатить 2,9 миллиона с учетом 22% наценки. Личность покупателя осталось неизвестной.

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