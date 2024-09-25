Коллектор Колосков рассказал, что обычно должниками банков являются клиенты в возрасте 30−45 лет

Гендиректор коллекторского агентства АБК Максим Колосков в беседе с РИА «Новости» описал портрет среднестатистического должника банка. По его словам, обычно задолжают финаносвой организации клиенты в возрасте 30-45 лет.

«Все зависит от банка, кредитора. <…> Мужчин преобладает просто ввиду того, что они получают больше», — процитировала эксперта «Свободная пресса».

В среднем, клиенты задолжают небольшие суммы — до 200 тысяч рублей. Если речь идет про ипотеку, то здесь ставки повышаются — долги могут доходить до миллиона и выше, сказал Колосков.