Коллектор Колосков рассказал, что обычно должниками банков являются клиенты в возрасте 30−45 лет

Гендиректор коллекторского агентства АБК Максим Колосков в беседе с РИА «Новости» описал портрет среднестатистического должника банка. По его словам, обычно задолжают финаносвой организации клиенты в возрасте 30-45 лет.
«Все зависит от банка, кредитора. <…> Мужчин преобладает просто ввиду того, что они получают больше», — процитировала эксперта «Свободная пресса».
В среднем, клиенты задолжают небольшие суммы — до 200 тысяч рублей. Если речь идет про ипотеку, то здесь ставки повышаются — долги могут доходить до миллиона и выше, сказал Колосков.
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