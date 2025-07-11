Количество исков об оспаривании отцовства возросло в Санкт-Петербурге

За первое полугодие 2025 года районные суды Санкт-Петербурга приняли к рассмотрению 125 заявлений, оспаривающих отцовство. Из 13 дел, которые уже рассмотрены, в трех случаях мужчины были признаны биологическими отцами. Об этом сообщил сайт Petrograd.ru со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарью Лебедеву.

По ее данным, в последние годы наблюдается стабильная тенденция. В 2024 году из 160 рассмотренных дел только пять касались подтвержденного отцовства. В 138 случаях истцы не были биологическими отцами, а в 17 — лишь частично (один ребенок из нескольких).

Суды отмечают увеличение количества подобных исков. Если в 2023 году было рассмотрено 152 дела, то в прошлом году — уже 160. При этом процент подтвержденного отцовства остается низким и составляет около 10%. В остальных 90% случаев мужчины узнают, что воспитывают не своих детей.