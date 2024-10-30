Количество инсультов в Удмуртии сократилось на 5%

В Удмуртии стали реже диагностировать инсульты, количество пациентов с этим заболеванием сократилось в этом году в республике на 5%. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на Минздрав региона.

Там рассказали, что за первые девять месяцев года в республике зарегистрировали только 4,4 тысячи инсультов. В прошлом году это значение за аналогичный период было на 5% меньше.

Кроме того, в Удмуртии стало меньше инсультов с летальным исходом. Смертность от этого заболевания сократилась на 10%.