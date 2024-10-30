Количество инсультов в Удмуртии сократилось на 5%
В Удмуртии стали реже диагностировать инсульты, количество пациентов с этим заболеванием сократилось в этом году в республике на 5%. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на Минздрав региона.
Там рассказали, что за первые девять месяцев года в республике зарегистрировали только 4,4 тысячи инсультов. В прошлом году это значение за аналогичный период было на 5% меньше.
Кроме того, в Удмуртии стало меньше инсультов с летальным исходом. Смертность от этого заболевания сократилась на 10%.
Совет депутатов Реутова утвердил дополнительные выплаты врачам и педагогам
США объявили о намерении защищать Южную Корею ядерным оружием
Омбудсмен Фаевская отметила работу 100 соцорганизаций Подмосковья
Кадыров озвучил потери ВСУ во время удара по Генштабу в Киеве
График приема жителей депутатами опубликуют в СМИ и домовых чатах в Реутове
Активистов в Реутове поздравили с Днем волонтера
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте