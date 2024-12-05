Количество безнадзорных животных в Нижнем Новгороде за 5 лет уменьшилось в 8 раз
В Нижнем Новгороде за последние пять лет стало в восемь раз меньше безнадзорных животных. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на заседание постоянной комиссии региона по экологии.
На повестке для рассматривали вопросы по полному уничтожению несанкционированных свалок в городе, а также усилению контроля за животными, которые оказались без надзора.
В этом году на из отлов и содержание выделили 5,65 миллиона рублей. Всего поймали 434 собаки и 36 кошек.
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