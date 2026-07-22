Колесо обозрения в Тюмени преобразят ко Дню города

В городском парке культуры и отдыха Тюмени готовятся к празднованию Дня города. На колесе обозрения на Цветном бульваре появится световая иллюминация, сообщили сайту URA.RU в парке.

Кроме того, на бульваре установят новую карусель «Летающие слоны», которая будет подниматься на высоту 5,5 метра.

«Сейчас на колесе завершается монтаж новой динамичной световой иллюминации, благодаря которой аттракцион предстанет в новом облике. Специально к запуску уже подготовлены праздничные световые ролики, и мы с нетерпением ждем их появления», — пояснили в парке культуры и отдыха.

При этом музыкальные часы останутся на своем месте на Цветном бульваре.