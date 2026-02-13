Книжная лавка писателей порадует петербуржцев подарками в честь Международного дня книгодарения

Книжная лавка писателей, расположенная на Невском проспекте, подготовила ряд праздничных мероприятий для горожан и гостей Санкт-Петербурга. В честь Международного дня книгодарения с сегодняшнего дня до 15 февраля посетители старейшего книжного магазина смогут бесплатно отправить открытки по почте, написал «Петербургский дневник» .

Так, 14 февраля, в субботу, Книжная лавка писателей порадует покупателей дополнительными подарками. При покупке товаров на сумму от тысячи рублей магазин обещает подарить книгу, сувенир или открытку.

Также Международный день книгодарения отметит издание «Петербургский дневник». Всем, кто придет в Книжную лавку писателей 14 февраля, предложат разгадать загадку и получить приз — книгу, выпущенную «Петербургским дневником».