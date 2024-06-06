Книги классика японской литературы по ошибке промаркировали как «иноагентские»

В Воронеже заметили книги одного из классиков японской литературы Юкио Мисимы с пометкой об иноагентстве. Руководитель юридического департамента сети «Читай-город» Виталий Фурсов заявил РБК , что произошла техническая ошибка.

«Данная маркировка — это техническая ошибка в конкретном магазине. На данный момент требований от надзорных органов по этой книге в сеть не поступало. В данный момент проводится работа по устранению ошибки», — объяснил он.

Книги с предупреждающими об иноагентстве автора наклейками нашли только в одном магазине сети — в Воронеже на улице 20-летия Октября. Маркировкой снабдили его романы «Золотой храм» и «Исповедь маски».

Именно эти произведения переводил Григорий Чхартишвили* (Борис Акунин*). В России он стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма и фейках об армии. Писателя заочно арестовали.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.