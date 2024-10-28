Клиника Маршака: большинство вратарей имеют ген, связанный с повышенной самостоятельностью

Ученые Наркологической клиники Маршака провели уникальное исследование, в рамках которого была установлена связь между генетикой и характером футболистов. Результаты работы опубликовало РИАМО.
Так, эксперты выяснили, что большинство вратарей имеют вариации генов, связанных со сниженной потребностью в социальной поддержке, а также повышенной самостоятельностью. Данный вывод подкрепляется наблюдениями тренеров. Наставники нередко отмечают, что голкиперы обычно полагаются только на свои силы и мало доверяют защитникам.
Итоги научного исследования нашли практическое применение в тренировочных процессах. При выборе позиций для игроков могут учитываться генетические предрасположенности.
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