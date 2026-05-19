Клинический психолог Токарева объяснила, как преодолеть паническую атаку в метро

Лето в мегаполисе приносит не только солнце и долгожданный отпуск, но и переполненные вагоны метро. Для многих горожан, склонных к тревожности, резкий контраст между уличным зноем и спертым воздухом метро может обернуться панической атакой. Подробнее об этом — в материале MIR24.TV .

С точки зрения физиологии, паническая атака — это мощный биологический сбой. Реакция тела на жару может стать пусковым механизмом: учащенное сердцебиение воспринимается мозгом как угроза жизни, что запускает каскадную реакцию. Ситуация усугубляется средой метрополитена: закрытым пространством, невозможностью быстро выйти на свежий воздух и скоплением людей. Это создает ощущение «ловушки», лишая человека чувства контроля.

Клинический психолог Полина Токарева рекомендует: — Дышать. Концентрироваться на ощущениях в теле, делая выдох сильнее вдоха. — «Заземлиться». Почувствовать, как пол подпирает ноги, держаться крепче за поручень. — Сосредоточиться на физических ощущениях. Глубокое диафрагмальное дыхание поможет снизить частоту сердечных сокращений.

Важно обратиться за помощью к психотерапевту, если паническая атака произошла.

Если приступ затягивается более чем на 15-20 минут, симптомы нарастают или человек теряет сознание — свяжитесь с машинистом по громкой связи и попросите вызвать дежурных медиков к ближайшей станции.