Клинический психолог Тараянц: уверенный в себе мужчина демонстрирует свои успехи на первом свидании

Клинический психолог Артем Тараянц в беседе с NEWS.ru рассказал, что уверенный в себе мужчина будет стараться продемонстрировать свои успехи уже на первом свидании.

По словам эксперта, такой кавалер будет искать условия и пространство, где есть возможность проявить интеллект и остроумие.

«Интеллект, остроумие, перечисление своих успехов, описание признаков высокого качества жизни, демонстрация своих социальных амбиций и возможностей», — пояснил Тараянц.

Описание признаков высокого уровня жизни и социальных возможностей как раз и говорит об уверенности в себе, добавил психолог.