Клинический психолог Самбурский рассказал, что в основе страха успеха зачастую лежит низкая самооценка

Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с «ФедералПресс» рассказал, почему многие люди испытывают страх успеха, а также пояснил, как бороться с этим состоянием.

Страх успеха, как правило, встречается у людей с низкой самооценкой и у перфекционистов. Последние переживают, что их результаты не будут идеальными.

Первым делом в борьбе со страхом успеха психолог рекомендует изменить негативные убеждения.

«Прежде всего это регулярное позитивное мышление, аффирмации и медитации. Они снижают стресс, который возникает при мысли о продвижении и успехе», — сказал Самбурский.

Для тех, кто боится успеха, также важно ставить реалистичные цели и добиваться их исполнения, добавил психолог.