Клинический психолог Иншина объяснила суть термина «газлайтинг»

Клинический психолог Лидия Иншина в беседе с RuNews24.ru объяснила суть термина «газлайтинг», раскрыв его сущность как формы психологического насилия, используемой для манипуляции восприятием жертвы.

Этот феномен отличается от обычных конфликтов и характеризуется систематичным процессом, в ходе которого агрессор заставляет жертву сомневаться в своих воспоминаниях, чувствах и здравомыслии.

Иншина выделяет три основных типа газлайтеров:

— Осознанно-агрессивный («Злой Инженер») — осознанно совершает действия, чтобы контролировать сознание жертвы. Примеры включают родителей, утверждающих, что их ребенок неправильно интерпретирует прошлые события, или супругов, утверждающих, что партнер преувеличивает или неверно трактует факты. Главная цель — установление власти и доминирования.

— Неосознанный («Травмированный Носитель») — газлайтеры, которые не осознают вреда своих действий. Этот тип проявляется, когда человек, переживший газлайтинг в детстве, воспроизводит аналогичный паттерн в своих отношениях. Агрессия осуществляется ненамеренно, и жертва чувствует невозможность выразить свои настоящие эмоции.

— Скрытые манипуляторы («Серый Картограф») — особая категория агрессоров, использующих хитрые схемы для запутывания сознания жертвы. Они задают вопросы, строят абсурдные сценарии и заставляют жертву чувствовать вину за несуществующие прегрешения.

Последствия газлайтинга могут быть катастрофическими, вызывая у жертвы депрессию, страх и неуверенность в себе. Процесс начинается незаметно, но постепенно приводит к полной потере уверенности в собственных силах и способности оценивать реальность. Осознавая природу и признаки газлайтинга, можно научиться распознавать его и бороться с его пагубными последствиями.