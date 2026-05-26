Клинический психолог Абравитова объяснила принцип «эффекта следования за незнакомцем»

Ученые открыли новый механизм движения толпы, который назвали «эффектом следования за незнакомцем». Анализ 30 миллионов пешеходных маршрутов показал, что люди часто повторяют траекторию идущего впереди незнакомца, даже если это удлиняет путь. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» .

Клинический психолог Марианна Абравитова объяснила это поведение тем, что человек — существо социальное. В новых или малознакомых ситуациях у людей могут проявляться определенные образцы поведения на инстинктивном уровне, написал «Петербургский дневник».

«Когда человек оказывается в новой или малознакомой для себя ситуации, незнакомой местности или в принципе если он всегда с трудом ориентируется по картам, то бессознательно, на генетическом уровне, проявляется паттерн „следование за вожаком стаи“», — рассказала врач.

Если человек воспринимает впереди идущего как уверенную личность, то вероятность повторения его маршрута увеличивается, отметила Абравитова.