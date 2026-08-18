Клинический психолог Абравитова назвала распространенным явлением копирование чужого поведения в соцсетях

Москвичка Виктория утверждает, что любовница ее супруга на протяжении многих лет копировала ее образ жизни. По словам женщины, соперница подражала ей во всем: от одежды и аксессуаров до мест отдыха. Как сообщает «Вечерняя Москва» , Виктория узнала о многолетнем обмане недавно, когда подруги прислали ей ссылку на страницу соперницы в социальных сетях. Клинический психолог Марианна Абравитова считает, что копирование чужого поведения в соцсетях — распространенное явление.

Однако, когда оно переходит в полное проживание чужой жизни с замещением собственной личности, это может указывать на серьезные психические проблемы.

Психолог Алексей Вилков предполагает, что у женщины, которая копировала москвичку, могут быть аномальные черты личности, например, параноидное расстройство. Оно проявляется в виде повышенной подозрительности, эгоцентризма и стремления получить желаемое любой ценой.

Эксперты отмечают, что в некоторых случаях копирование может быть осознанной манипуляцией, направленной на достижение определенной цели.