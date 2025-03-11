Клименко: только за 2024 год утекло до 800 миллионов данных в России

По его словам, только за 2024 год утекло от 600 до 800 миллионов данных, и все знают, как мошенники могут воспользоваться этой информацией. Он также отметил, что коммерческим банкам выгодно покупать такие данные для получения максимальной прибыли.

Роскомнадзор пытается бороться с рекламщиками, призывая их не покупать украденные базы, но это так же эффективно, как пытаться заставить ломбарды не принимать краденое, подчеркнул эксперт. В заключение Клименко сказал, что утечка данных — это всего лишь неприятная ситуация, а не что-то глобальное вроде болезни.