Клименко связал распространение пиратского контента в Сети с низким уровнем доходов

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью ИА НСН обсудил проблему широкого распространения пиратского контента в интернете. Клименко выразил сомнения в эффективности усилий по борьбе с нелегальным контентом, указывая на экономический фактор, влияющий на поведенческие привычки пользователей.

Клименко отметил, что низкий уровень доходов населения способствует росту популярности пиратских ресурсов, предлагающих бесплатный доступ к фильмам и другим видам контента. В благоприятные экономические периоды, когда доходы растут, спрос на пиратские копии снижается, так как появляется возможность приобретать лицензионные версии фильмов и других продуктов.

Клименко подчеркнул, что действенной мерой борьбы с пиратством могло бы стать улучшение социально-экономических условий, повышение уровня доходов населения и облегчение доступа к качественному легальному контенту.