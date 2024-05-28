Клименко: создатели «Алисы» и «Маруси» могут настроить голосовые помощники по уровню политкорректности

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в разговоре с ИА НСН прокомментировал возмущение главы СПЧ Валерия Фадеева отказом «Алисы» и «Маруси» отвечать на политические вопросы.

По словам эксперта, создатели голосовых помощников могут настроить их по политкорректности. Этот уровень всегда определяется самими разработчиками.

«Политкорректность присутствует, у кого-то больше, у кого-то меньше. У каждого разработчика сети есть свои критерии, которые закладывают», — сказал он.

В заключение эксперт выступил против законодательных инициатив, касающихся политкорректности нейросетей.