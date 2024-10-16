Клименко сообщил, что заменить push-уведомления от банковских приложений в России пока нечем

Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в разговоре с Общественной Службой Новостей прокомментировал сообщение о том, что Google может заблокировать все свои сервисы на территории России.

Россияне могут лишиться доступа к Google Mobile Services, а также возможности получать push-уведомления от банковских приложений. По словам Клименко, не факт, что гражданам в ближайшее время могут предложить замену.

Собеседник напомнил о существующих в России аналогах софта для push-уведомлений, однако их нельзя будет поставить на десятки миллионов устройств Android. В данном случае придется обходиться дополнительными программами, как это было c App Store и запуском аналога Google Play, сказал он.