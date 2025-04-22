Клименко: если в ЕС обязуют устанавливать бэкдор, компании будут вынуждены подчиняться

Если в ЕС примут закон об обязательной установке бэкдора во всех мессенджерах, компании будут вынуждены подчиниться. Об этом ИА НСН сообщил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Специалист пояснил: «Все сервисы, которые будут работать на территории Европы, будут выполнять законы Европейского Союза. Если там будет написано, что бэкдор надо ставить, то все поставят».

Бэкдор (в переводе с английского — «дырочка для программиста») дает возможность получить доступ к данным без ведома владельца ресурса. Эксперт подчеркнул, что такие меры небезопасны и используются правоохранителями для получения информации без обращений к администрации мессенджеров.

Ранее Павел Дуров сообщал, что с 2018 года Telegram может передавать властям данные о телефонах и IP-адресах преступников в большинстве стран.