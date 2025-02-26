Климатолог Терешонок предупредил россиян о засушливой весне 2025 года

Весна текущего года может оказаться засушливой. Об этом заявил климатолог и метеоролог Николай Терешонок в интервью сайту «Москва 24» .

По словам эксперта, до января 2025 года в России практически постоянно наблюдались положительные аномалии, связанные с Эль-Ниньо, однако сейчас фиксируется переход на отрицательную аномалию Ла-Нинья, отмечает RT.

«И, конечно, глобальное потепление даст о себе знать, что будет выражаться в ураганах, высоких пожароопасных условиях и других негативных явлениях», — предупредил Терешонок.

В связи с этим в начале вегетации в Центральной России возможны нехватка почвенной влаги и малое количество осадков, заключил специалист.