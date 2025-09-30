Климатолог Терешонок предупредил москвичей об учащении периодов повышенного атмосферного давления

Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок в беседе с «Москвой 24» заявил, что в столице будут чаще наблюдаться периоды повышенного атмосферного давления.

«Это напрямую зависит от барических образований, так как антициклон, который сейчас стоит над Москвой, приносит рекордно высокое атмосферное давление», — пояснил специалист.

По словам климатолога, из-за глобального изменения климата в атмосфере Земли замедляется среднегодовая скорость ветра, что приводит к появлению блокирующих антициклонов. Они могут задерживаться на одной территории длительное время, как это наблюдается в этом году.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин уточнил, что антициклон будет влиять на погоду в столичном регионе почти всю неделю, но новых рекордов по атмосферному давлению ждать не стоит: антициклон будет удаляться, и показатели начнут снижаться.