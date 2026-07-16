Климатолог Тащетто спрогнозировала пик Эль-Ниньо в декабре

Климатолог Андреа Тащетто из Центра передового опыта ARC заявила РИА Новости , что текущее климатическое явление Эль-Ниньо может достигнуть пика в декабре 2026 года. Ослабление явления прогнозируется в период с февраля по май 2027 года.

По словам эксперта, развитие Эль-Ниньо демонстрирует привычные черты, что позволяет предсказать его дальнейшее поведение. Уже сейчас наблюдаются симптомы, указывающие на сохранение явления до конца 2026 года. Температура поверхности моря в тропической зоне Тихого океана выше прогнозируемой и будет продолжать расти, написал «Ридус».

Эль-Ниньо — это явление, при котором температура воды в экваториальных областях Тихого океана увеличивается до аномальных отметок. Это изменение влияет на взаимодействие между океаном и атмосферой, вызывая климатические изменения на планете: в одних регионах возрастает риск засух, в других — вероятность сильных осадков.