Климатолог Семенов предсказал рост осадков зимой в России

Директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов сообщил «Москве 24» , что в России в течение десятилетия будет увеличиваться количество зимних осадков.

По мнению климатолога, повышение незначительное, но все же оно есть. Семенов подчеркнул, что нельзя предсказать объем снега в этом году.

Также эксперт обратил внимание на потепление зимы за последние 40 лет на 3–3,5 градуса и предположил продолжение этой тенденции в ближайшие десятилетия. Однако он отметил, что предсказать погоду конкретного года сложно из-за случайных и естественных колебаний: «Очень сильные вариации от года к году, все зависит от случайных и естественных колебаний».

Синоптики прогнозируют первый снег в Московском регионе в начале октября. Ранее снегопад уже наблюдался в Якутии, Республике Тыва и Красноярском крае. В конце месяца снег может выпасть в европейской части России и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа.