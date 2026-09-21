Климатолог Семенов посоветовал москвичам не спешить с переходом на зимнюю резину
Климатолог Михаил Семенов в интервью NEWS.ru сообщил, что массовый переход на зимнюю резину в Москве, скорее всего, произойдет в ноябре. По его мнению, из-за аномально теплой осени менять шины в октябре может и не потребоваться.
По словам эксперта, устойчивый переход температуры через ноль ожидается на две-три недели позже привычного, отметил сайт URA.RU. Несмотря на это, Семенов предупредил, что не стоит затягивать с шиномонтажом.