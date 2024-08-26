Климатолог Пестрякова рассказала, что в этом году в России бабье лето будет ранним
В России ожидается не просто бабье лето, а раннее бабье лето. Жаркая погода настигнет граждан в первых числах сентября, рассказала «ФедералПресс» климатолог Екатерина Пестрякова.
«Хорошая погода будет, обязательно. Но это уже будет не лето, а раннее бабье лето мы ждем — конец августа и начало сентября», — пояснила эксперт.
Температура ниже 15 градусов тепла возможна в средней полосе России с наступлением осени. В европейской части страны в это время будет все еще тепло, добавила Пестрякова.
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