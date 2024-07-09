Климатолог Пестрякова рассказала, что самый хороший климат в России в будущем может сложиться на Урале

Самый хороший климат в России в будущем может сложиться на Урале, за Уралом и в Сибири. Об этом изданию «Мир 24» рассказала климатолог, доцент факультета экологии Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова.

Наиболее опасным регионами специалист назвала Петербург и Дальний Восток. Эксперт также указала на то, в России будут нарастать «температурные качели», но ничего критичного происходить не будет.

«Все-таки россиянам повезло, что мы живем в умеренных широтах, и у нас нет тропических циклонов и суперураганов», — добавила Пестрякова.

Климатолог отметила, что еще в ХХ веке специалисты говорили об изменении климата в Евразии, что мы и наблюдаем прямо сейчас.

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