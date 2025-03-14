Климатолог Непомнящих: через 50 лет зимы в Сибири станут теплее на 4 градуса

Климатолог Алексей Непомнящих поделился с Сиб.фм информацией о том, как изменится зима в Новосибирске. По его словам, в ближайшие годы зимы будут становиться все теплее, а сильные морозы будут кратковременными.

Непомнящих рассказал, что экстремальные морозы ниже -45 градусов со временем могут появляться в Бурятии и Хабаровске, тогда как в Новосибирской области не предвидится серьезных холодов.

«На тренд антропогенного потепления время от времени накладываются естественные вариации, которые могут приводить к коротким похолоданиям. Однако в будущем, скорее всего, будет больше теплых и снежных зим, чем морозных», — процитировал сайт sibdepo.ru эксперта.

Непомнящих также добавил, что за последнее десятилетие температура воздуха в Сибири увеличилась на 2-3 градуса. Он прогнозирует, что через примерно 50 лет зима станет теплее еще на 4 градуса.