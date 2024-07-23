Климатолог Лакустова: глобальное потепление будет все чаще провоцировать природные катаклизмы

Процесс глобального потепления сейчас идет быстрее, чем 100 или 200 лет назад. В итоге парниковый эффект будет провоцировать все более частые природные катаклизмы, сообщила директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, уже сейчас в центральной России отмечается продолжительная аномальная жара. В начале мая установилось аномальное похолодание, нехарактерное для этого времени года. Такие изменения климата в первую очередь негативно влияют на сельское хозяйство.

Со временем сильные колебания погоды сделают так, что экономике все сложнее будет справляться с последствиями природных катастроф, отметила Лакустова.

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