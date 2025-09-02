Климатолог Кокорин рассказал, что зима 2025–2026 годов рискует стать одной из самых непредсказуемых в России
Специалисты обсуждают предстоящую зиму в контексте глобальных климатических изменений. Внимание уделяется явлению Ла-Нинья, которое может вызвать аномалии в погоде. Академик РАН, климатолог Владимир Клименко в разговоре с News.ru подчеркнул, что зимы с морозами до -30 градусов в Центральной России станут реже, а теплые зимы будут наблюдаться в два-три раза чаще.
Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью ОТР отметил, что долгосрочный тренд на повышение температуры зимой сохраняется, однако краткосрочные прогнозы сложно предугадать из-за межгодовой изменчивости.
Климатолог Алексей Кокорин заявил, что зима 2025–2026 годов может стать одной из самых непредсказуемых в России из-за рекордного нагрева Мирового океана. Ожидается усиление меридиональных процессов в атмосфере, что приведет к резким температурным колебаниям и экстремальным осадкам.