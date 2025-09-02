Климатолог Кокорин рассказал, что зима 2025–2026 годов рискует стать одной из самых непредсказуемых в России

Специалисты обсуждают предстоящую зиму в контексте глобальных климатических изменений. Внимание уделяется явлению Ла-Нинья, которое может вызвать аномалии в погоде. Академик РАН, климатолог Владимир Клименко в разговоре с News.ru подчеркнул, что зимы с морозами до -30 градусов в Центральной России станут реже, а теплые зимы будут наблюдаться в два-три раза чаще.