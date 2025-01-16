Климатолог Кокорин: океанические течения напрямую влияют на климат

Климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин поделился информацией о причинах жаркой погоды в текущем году. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» .

Специалист подчеркнул, что существует антропогенная тенденция к потеплению, которая с каждым годом становится все более заметной, написал RT.

Кокорин также указал на влияние океанических течений, таких как Эль-Ниньо и его противоположность — Ла-Нинья в Тихом океане, на погодные условия. Он объяснил суть этих явлений тем, что поверхностные воды океана остаются теплыми, поскольку холодная вода из глубины не поднимается вверх. Из-за этого атмосфера прогревается меньше, и воздух остается теплым.

Помимо этого, климатолог отметил зависимость температуры от солнечной активности. По его словам, Солнце имеет 11-летний цикл, и 2024 год приходился на его пик.