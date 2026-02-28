Климатолог Клименко спрогнозировал затяжную засуху летом в Волгоградской области

Волгоградская и Ростовская области рискуют оказаться в условиях длительной засухи, вероятность которой оценивается достаточно высоко. Подробнее рассказал климатолог Владимир Клименко, сообщили «Новости Волгограда» .

По словам специалиста, текущая ситуация с дефицитом осадков может значительно ухудшить положение региона в предстоящем сезоне.

Изменения температуры, обусловленные глобальным изменением климата, отмечаются повсеместно в России, однако наиболее ярко проявляются в азиатских регионах страны. Эксперты допускают значительные отклонения от климатических норм в Якутии и на Чукотке, где разница может составить около четырех градусов.