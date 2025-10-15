Климатолог Кислов предупредил о рисках интенсивного разрушения Западно-Антарктического ледникового щита

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов предупредил о рисках интенсивного разрушения Западно-Антарктического ледникового щита или остановки Северо-Атлантической термохалинной циркуляции из-за необратимых климатических изменений в беседе с «Москвой 24» .

«Такие явления могут ожидать нас при потеплении на несколько градусов, тогда как текущее потепление составляет всего 1,4. В истории Земли уже бывали подобные температурные аномалии — например, пять тысяч лет назад, что в геологических масштабах совсем недавно, наблюдалась похожая ситуация, и природа с биосферой успешно с ней справились», — отметил он.

Тем временем международное исследование Global Tipping Points показало, что средняя температура планеты выросла примерно на 1,4 градуса по сравнению с концом XIX века. Это привело к самому масштабному за всю историю процессу обесцвечивания кораллов. Следующими на очереди могут стать ледники Гренландии и Антарктиды, океанические течения и Амазонские леса.

Однако Александр Кислов назвал утверждение о точке невозврата преждевременным и призвал к превентивным мерам.