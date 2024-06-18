Климатолог Киселев заявил, что опасных погодных катаклизмов в России стало вдвое больше

В России в два раза выросло число природных катаклизмов. Об этом рассказал в эфире радио «КП» климатолог Андрей Киселев, сообщил сайт KP.RU .

По его словам, изменение климата проявляется, в первую очередь, большим количеством осадков. Их за последнее 10 лет стало на 2,2% больше.

«Глобальное потепление в России происходит в 2,7 раза быстрее, чем в среднем по Земному шару. А при более высокой температуре интенсивность гидрологического цикла увеличивается: испарение, образование облаков и выпадение осадков», — отметил климатолог.

Он добавил, что чем теплее климат, тем больше осадков в нем будет. Тенденция на потепление и дожди в ближайшее десятилетие сохранится.