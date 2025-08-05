Климатолог Киселев обозначил плюсы в глобальном потеплении
Кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев поделился мыслями с Общественной Службой Новостей о потенциальных положительных сторонах глобального потепления.
Климатолог подчеркнул: «Климатические изменения — это, как всегда, палка о двух концах, поскольку, сами понимаете, иначе в нашей жизни не бывает. Если говорить о положительных сторонах, то, в частности, повышение температуры действительно позволяет культивировать какие-то растения, которые раньше выращивать было по крайней мере трудно».
Также Андрей Киселев отметил сокращение отопительного сезона как возможный положительный эффект, написал RT.
Однако специалист указал и на отрицательные аспекты: «климатические неприятности», связанные, в том числе, со сходом ледяного покрова в северных морях.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ученые связывают рост числа погодных аномалий с глобальным потеплением и изменением климата.