Климатолог Киселев не исключил возможности затопления курортных городов летом

В прошлом году мощные ливни обрушились на несколько курортных городов Краснодарского края в июле. Исключать возникновения таких же аномальных явлений этим летом не стоит, сообщил климатолог Андрей Киселев в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, в целом имеется тенденция к увеличению числа таких событий. Это возможно за счет наводнений, ливней, засухи в разных регионах и всевозможных ветровых нагрузок. При этом говорить о том, что такое обязательно повторится, нельзя.

Туристам рекомендуется следить за прогнозом погоды и не исключать возможности аномальных явлений, отметил Киселев.