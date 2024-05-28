Климатолог Киселев не исключил возможности затопления курортных городов летом

В прошлом году мощные ливни обрушились на несколько курортных городов Краснодарского края в июле. Исключать возникновения таких же аномальных явлений этим летом не стоит, сообщил климатолог Андрей Киселев в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, в целом имеется тенденция к увеличению числа таких событий. Это возможно за счет наводнений, ливней, засухи в разных регионах и всевозможных ветровых нагрузок. При этом говорить о том, что такое обязательно повторится, нельзя.

Туристам рекомендуется следить за прогнозом погоды и не исключать возможности аномальных явлений, отметил Киселев.

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