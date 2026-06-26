Климатолог Карнаухов предупредил о возможных погодных аномалиях в центральной России из-за жары в Европе

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов предупредил в беседе с Life.ru о возможных катастрофических последствиях аномальной жары для центральной России. Он отметил, что текущая жара в Европе является характерным проявлением глобального потепления.

По словам климатолога, глобальная температура растет по экспоненте, и если тенденцию не остановить, нагрев может достичь величин, при которых жизнь на Земле станет невозможной. В опубликованной в 2001 году базовой модели Карнаухова указано, что при сохранении текущей динамики роста выбросов CO₂ через 300 лет парниковый эффект нагреет нижние слои атмосферы до 100 градусов, что приведет к испарению океанов и практически полному прекращению жизни на планете.

Карнаухов не исключил, что в Москве может повториться сценарий блокирующего антициклона, как в 2010 году, когда аномалия составила 10 градусов, полтора месяца не было осадков, начались массовые лесные и торфяные пожары. Если подобная жара повторится, но с аномалией в 15 градусов и засухой в два месяца, последствия могут стать катастрофическими.