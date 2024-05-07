Климатолог Карнаухов предсказал повторение сильной засухи в регионах России | 360°

Общество 07 мая 2024, 10:45 Климатолог Карнаухов предсказал повторение сильной засухи в регионах России

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В российских регионах на смену наводнениям придет засуха. Об этом Ura.ru рассказал ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.

По его словам, засушливая погода может прийти в Оренбург, Курган, Тюмень. Климатолог отметил, что после быстрого таяния снега, которое произошло на Урале в Западной Сибири, обычно бывает жаркое лето без осадков.

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«Потому что если у вас снег, выпавший зимой, тает медленно, то вода успевает впитываться в почву и создается необходимый запас влаги, который в течение лета будет обеспечивать круговорот воды. И он дает относительно мягкий и влажный климат в той или иной местности», — объяснил эксперт.

Он добавил, что может повториться ситуация, которая произошла в 2010 году. Тогда тоже были сильные паводки, которые сменились жарким и засушливым летом.

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