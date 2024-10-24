Климатолог Карнаухов: ледниковый период может накрыть Европу и Россию через 30 лет

Таяние ледников из-за глобального потепления меняет систему течений, что несет теплый климат в Москву и Санкт-Петербург. Однако уже через 30 лет Россию и европейские страны может накрыть ледниковый период, рассказал «Национальной службе новостей» биофизик и климатолог Алексей Карнаухов.

Пресная вода тающих ледников Гренландии стекает в океаны и меняет степень их солености, это воздействует на систему течений в целом.

«Если система течений нарушится, замерзнет и покроется льдом не только Европа и Скандинавия», — отметил эксперт.

По мнению Карнаухова, для предотвращения этой проблемы необходимо остановить процессы глобального потепления, снизив объемы выброса углекислого газа. Помочь в этом могут лишь проекты геоинженерного уровня.