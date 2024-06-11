Климатолог Карнаухов: частые дожди в мегаполисах могут быть связаны с аэрозолями

Фото: РИА «Новости»

Многие считают, что мегаполисы "притягивают" непогоду, в отличие от сельской местности. Частые дожди в мегаполисах могут быть связаны с аэрозолями, сообщил климатолог, биофизик Алексей Карнаухов в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста,  в атмосфере мегаполисов всегда содержится повышенное количество аэрозолей – то есть центров конденсации. Ими зачастую является пыль, которая поднимается из-под колес автомобилей.

Некоторое увеличение частоты осадков над мегаполисами действительно есть, однако придавать этому фактору слишком большое значение не стоит, отметил Карнаухов.

В Москве стартовал дождливый марафон. Метеоролог предупредил о сильных осадках

Эволюция «Звездных войн»: гомосексуализм, вторичность, диктат

«Через 10 лет поле боя будет другим». Как ИИ повлияет на военную сферу?

Шишкана Раменского приговорили к пожизненному. Что известно о воре в законе Олеге Медведеве

Сервис «Свадьба в Подмосковье» позволит венчаться и расписываться в храмах

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте