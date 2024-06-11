Климатолог Карнаухов: частые дожди в мегаполисах могут быть связаны с аэрозолями

Многие считают, что мегаполисы "притягивают" непогоду, в отличие от сельской местности. Частые дожди в мегаполисах могут быть связаны с аэрозолями, сообщил климатолог, биофизик Алексей Карнаухов в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, в атмосфере мегаполисов всегда содержится повышенное количество аэрозолей – то есть центров конденсации. Ими зачастую является пыль, которая поднимается из-под колес автомобилей.

Некоторое увеличение частоты осадков над мегаполисами действительно есть, однако придавать этому фактору слишком большое значение не стоит, отметил Карнаухов.