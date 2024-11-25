Глобальное потепление нельзя относить к слухам и выдумкам, потому что оно стало новой реальностью современности. Об этом RuNews24.ru рассказал климатолог Арсений Юрганов.

По его словам, основная причина изменения климата кроется в человеческом факторе. В частности, в вырубке лесов, сжигании большого количества топлива и активном развитии промышленности и сельского хозяйства.

Отрицать глобальное потепление нельзя, подчеркнул эксперт, потому что температура воздуха по планете увеличилась на 1,1 градуса. И именно по этой причине наблюдается таяние ледников и усиление парникового эффекта. Дальше можно ждать повышение уровня моря, подытожил Юрганов.