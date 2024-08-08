Климатолог Ильин рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается похолодание

Со следующей недели в Москве ожидается похолодание: столбики термометров будут показывать до +16… + 21 градусов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Похолодание, которое придет на следующей неделе, никак с осенью не связано. Естественно, в августе уже будут дни и с провалами от климатической нормы, и с повышением климатической нормы», — сказал он.

При этом специалист добавил, что климатическую осень стоит ждать москвичам только в октябре. Ближайшее похолодание никак не связано с наступлением осенней погоды.