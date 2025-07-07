Климатолог Чернокульский указал на риски потепления для коралловых рифов

Ведущий эксперт в области климата, заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский на площадке форума «Земляне» поделился мнением о текущем состоянии климата и связанных с ним угрозах для человечества. Об этом написала «Газета.Ru» .

По словам специалиста, глобальное потепление на 1,5 градуса по сравнению с концом XIX века вызвано антропогенным воздействием.

«И ничего иного. Данные наблюдений и моделирование говорят о том, что планета обязана человеку этим потеплением», — отметил он.

Чернокульский подчеркнул, что невозможно точно предсказать, когда последствия потепления станут настолько серьезными, что поставят под угрозу существование человечества.

«Тут не надо быть алармистом. Ответа на вопрос, когда мы, люди, почувствуем, что все, нам конец, — нет. Не существует такой физической модели, которая могла бы сделать прогноз. По крайней мере, если мы говорим о климате», — заявил эксперт.

Однако можно выделить критические значения для определенных территорий и объектов. Например, для стабильности ледового щита Западной Антарктиды критическая прибавка составляет 1,8–1,9 градуса. В таких условиях он начнет необратимо таять, хотя этот процесс займет тысячи лет. Для Восточной Антарктиды пороговым значением являются уровни потепления выше шести градусов. А для коралловых рифов текущее потепление и закисление океана уже критично, что приводит к их постепенному разрушению, отметил Чернокульский.