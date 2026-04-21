Климатолог Чернокульский оценил риски похолодания в России

Климатолог Александр Чернокульский в беседе с ИА НСН заявил, что России не грозят похолодания, поскольку теплые океанические течения сохранятся, а возможные климатические изменения лишь сделают погоду в средней полосе более комфортной.

Его слова стали ответом на прогноз климатолога Алексея Карнаухова, который предположил, что из-за остановки Гольфстрима и других атлантических течений в европейской части России снег может перестать таять летом, а температура понизится на 20 градусов. Чернокульский с этим не согласился.

«Вероятность того, что течение остановится, практически нулевая. Да, циркуляция замедляется, но это не приведет к похолоданию. Наоборот, сейчас мы идем к тому, что в России станет больше пригодных территорий для жизни. В средней полосе климат даже станет более комфортным», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что единственный регион, находящийся в зоне риска, — это Калмыкия, где возможно расширение пустынных районов. При этом снегопады в России остаются на уровне 1970-х годов, а заморозки в мае — обычное явление, не свидетельствующее о грядущем похолодании.