Климатолог Ульф Бюнтген опубликовал в научном журнале разгромный текст относительно глобаного потепления, заявив, что данные о нем сфальсифицированы. Об этом сообщил KP.RU .

В тексте говорится, что его коллеги стали политическими активистами, которые раздувают выгодную для властей проблему глобального потепления. По словам Бюнтгена, ученые фальсифицируют данные и говорят об аномальных температурах, которых на самом деле нет.

Кроме того, недобросовестные специалисты своими заявлениями помогают поддерживать на плаву так называемый климатический бизнес. Кроме того, по его словам, ученые подделывают данные, если результаты их исследований не отвечают ожиданиям властей.