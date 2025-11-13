Кластер для развития креативного бизнеса появится в Красноярске

В Красноярске планируют создать кластер, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса в сфере креативной экономики. Об этом сайту «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона Михаил Котюков отметил, что развитие таких пространств станет основой для креативной экономики Красноярского края. Он подчеркнул необходимость детальной проработки экономических параметров и сроков реализации проекта, а также анализа инициатив, которые будут реализовываться в рамках кластера.

Кластер расположится в центральной части города, недалеко от железной дороги. В его состав войдут мастерские, студии, небольшие производственные площадки, кафе и образовательные учреждения. Концепция кластера предусматривает создание оптимальных условий для жизни, творчества и работы его резидентов.