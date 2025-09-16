Классическая кола стала лидером среди вкусов газировки в городах-миллионниках России по итогам первого полугодия 2025 года, согласно исследованию Fresh Bar. Об этом написала «Газета.Ru» .

В Санкт-Петербурге и Москве кола занимает первое место с долей 24% и 20% соответственно. В Екатеринбурге наибольшей популярностью пользуется цитрусовый напиток (23%), а на долю колы приходится 20%. В Нижнем Новгороде лидирует ягодный вкус (20%), за ним следуют цитрусовый (16%) и ностальгический вкус мармеладных мишек (14%), сообщили «Известия».

Бренд-менеджер Fresh Bar Полина Пиляр отмечает, что предпочтения россиян демонстрируют ярко выраженную региональную специфику, что важно учитывать при выводе продуктов на рынок.