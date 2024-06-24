Кладоискательница из Великобритании продала часть золотого меча саксов за 1,8 миллиона рублей
В Великобритании 81-летняя кладоискательница продала на аукционе свою находку, часть золотого меча саксов. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на BBC News.
Дата создания меча датируется VII веком нашей веры. Фрагмент оружия составляет полтора на четыре сантиметра, а весит он около 20 граммов.
Кладоискательница рассказала, что нашла кусочек меча на глубине 18 сантиметров на поле в Лестершире. Лот ушел с молотказа 1,8 миллиона рублей.
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