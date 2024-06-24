Кладоискательница из Великобритании продала часть золотого меча саксов за 1,8 миллиона рублей

В Великобритании 81-летняя кладоискательница продала на аукционе свою находку, часть золотого меча саксов. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на BBC News.

Дата создания меча датируется VII веком нашей веры. Фрагмент оружия составляет полтора на четыре сантиметра, а весит он около 20 граммов.

Кладоискательница рассказала, что нашла кусочек меча на глубине 18 сантиметров на поле в Лестершире. Лот ушел с молотказа 1,8 миллиона рублей.

Институционализированный ваххабизм

Дружба КНДР дорогого стоит. Почему на самом деле США разозлила поездка Путина в Пхеньян

«Риск торговой войны». Почему ЕС вводит санкции против России постепенно

Промывание мозгов фашизмом. Дружественную РФ фракцию не позволят создать в Германии

Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте